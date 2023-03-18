Чепчугов: «Ещё при мне в ЦСКА был заметен талант Помазуна»

Бывший голкипер столичного ЦСКА Сергей Чепчугов отметил, что 26-летний голкипер екатеринбургского «Урала» и воспитанник «армейцев» Илья Помазун получил заслуженный вызов в сборную России. Вчера окончательный список игроков опубликовала пресс-служба команды России.

«Ещё при мне в ЦСКА был виден талант и потенциал Помазуна. Он отлично проявлял себя на тренировках при Сергее Овчинникове», - рассказал Чепчугов Sport24.

Экс-голкипер отметил, что «армейцам» следует отдать должное за то, что они отдали Помазуна в аренду в «Урал», где тот смог раскрыться и проявить себя.

Напомним, что Помазун проводит в «Урале» уже не первый год, впервые сыграв за «шмелей» в 2020 году. Но права на вратаря принадлежат ЦСКА.