Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руслан Нигматуллин: «У «Зенита» нет цели развивать российских футболистов»

18 Марта 2023 • 08:47 Комментировать

Бывший голкипер национальной сборной России Руслан Нигматуллин высказался о всего лишь двух игроках лидера РПЛ в окончательном составе российской команды на мартовский сбор. В пятницу его опубликовала пресс-служба сборной.

«Как говорил Артём Дзюба, сейчас питерский «Зенит» — это «Зенит» из Рио‑де‑Жанейро. На ведущих ролях там футболисты, имеющие не российские корни, не игроки сборной России. В данном случае развитие российских футболистов не стоит как цель», - цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, что в составе сборной России из «Зенита» оказались лишь защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Далер Кузяев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Руслан Нигматуллин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.03.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
3.35 3.80 2.09
Видео
18.03.23 в 14:15
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.60 2.65
Видео
18.03.23 в 16:30
Факел Факел
Сочи Сочи
3.15 3.55 2.28
Видео
18.03.23 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.23 3.65 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
09:03 · Россия. Первая лига
«Рубин» переведёт выручку от матча с «Волгой» пострадавшим от землетрясения в Турции
08:56 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Ещё при мне в ЦСКА был заметен талант Помазуна»
08:47 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «У «Зенита» нет цели развивать российских футболистов»
08:39 · Россия. Премьер-лига
Полузащитника «Динамо» вызвали в сборную Камеруна
08:38 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на матч «Локомотив» - «Краснодар»
08:34 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Не знаю, фаворит ли «Локомотив» в матче с «Краснодаром»
08:27 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «В матче «Оренбурга» и «Спартака» будет много голов»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Краснодар» сделает всё, чтобы выиграть Кубок России»
08:10 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поддержал решение Карпина не вызывать Чалова в сборную
08:03 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Переход Писарского в «Крылья» прошёл для «Оренбурга» незаметно»
07:57 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Ничья ЦСКА в матче с «Зенитом» будет равняться победе»
07:37 · Россия. Премьер-лига
Быстров – о Бальде: «Взяли игрока посидеть на скамейке для атмосферы»
07:23 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин не понимает, почему Лантратова не вызвали в сборную России
07:18 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Не думаю, что «Зенит» ждёт какой-то спад»
07:12 · Россия. Премьер-лига
Шалимов обвинил в проблемах «Спартака» качество газона
Все новости
Рекомендуем