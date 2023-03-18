Руслан Нигматуллин: «У «Зенита» нет цели развивать российских футболистов»

Бывший голкипер национальной сборной России Руслан Нигматуллин высказался о всего лишь двух игроках лидера РПЛ в окончательном составе российской команды на мартовский сбор. В пятницу его опубликовала пресс-служба сборной.

«Как говорил Артём Дзюба, сейчас питерский «Зенит» — это «Зенит» из Рио‑де‑Жанейро. На ведущих ролях там футболисты, имеющие не российские корни, не игроки сборной России. В данном случае развитие российских футболистов не стоит как цель», - цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, что в составе сборной России из «Зенита» оказались лишь защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Далер Кузяев.