Павлюченко дал прогноз на матч «Локомотив» - «Краснодар»

Экс-нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о предстоящей встрече между «Локомотивом» и «Краснодаром» в 20-м туре Премьер-лиги.

«Отдаю предпочтение «Локомотиву». У себя дома клуб должен выигрывать. Сейчас железнодорожники набирают ход. Не думаю, что «Краснодару» удастся набрать очки», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Матч «Локомотив» - «Краснодар» состоится сегодня, 18 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

Перед этой игрой хозяева занимают 12-е место в таблице РПЛ, а гости идут седьмыми.