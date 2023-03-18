Пономарёв поддержал решение Карпина не вызывать Чалова в сборную

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что главный тренер сборной России в лице Валерия Карпина поступил правильно, не вызвав в окончательный состав национальной команды форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

«Чалов - не настоящий форвард, он зависимый от партнёров и того, как они его будут «обслуживать». Но чтобы самостоятельно что-то сделать, например, обыграть накоротке защитника, как-то обмануть, продавить защитника – у Фёдора этого нет. Здесь Карпин прав», - заявил Пономарёв Metaratings.

Напомним, что сборная России на мартовском сборе проведёт два контрольных матча. Соперниками станут сборные Ирана и Ирака. Ближайший матч с командой Ирана пройдёт в Тегеране 23 марта.