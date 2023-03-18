Радимов: «Бросается в глаза отсутствие Чалова в составе сборной»

Российский футбольный тренер Владислав Радимов очень удивлён отсутствию в окончательном составе сборной России на мартовский сбор форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Его недавно огласила пресс-служба российской национальной команды.

«Это хорошо, что приезжают наши легионеры, а их давно не было (Александр Головин и Алексей Миранчук – Ред.). Касательно четырех вратарей в списке, то всегда много голкиперов вызывалось. Бросается в глаза отсутствие Чалова в списке», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 24-летнего Чалова 14 голов в 26 официальных встречах за «армейцев» Москвы.