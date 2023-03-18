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Кечинов: «Пруцев прогрессирует в нужном направлении»

18 Марта 2023 • 00:44 Комментировать

Выступавший в прошлом за московский «Спартак» и забивший самый красивый гол 1995 года Валерий Кечинов поделился своим мнением по поводу Данила Пруцева, который получил приглашение в российскую сборную и уже давно уверенно защищает цвета московского клуба. Кечинов наслаждается прогрессом игрока и подбадривает того продолжать в том же духе.

- Впечатляет его игра, да и не только в этом году — и в концовке прошлого сезона он играл очень прилично. Я считаю, что он идёт в нужном направлении, прогрессирует, - цитирует Кечинова Газета.ru.

Кечинов выступал за московский клуб с 1993 по 2000 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Данил Пруцев
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