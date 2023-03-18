Чернышов: «Не удивлён, что в сборную вызвали столько игроков «Спартака»

Бывший футболист и тренер Андрей Чернышов не удивлен тем, что в заявку российской сборной по футболу на ближайшие товарищеские игры вызваны сразу восемь игроков московского «Спартака». Он считает, что это красноречиво говорит о качестве подготовки молодых игроков в московском клубе.

- Спартаковская академия всегда славилась своими воспитанниками и в советское, и в российское время. Было время, когда к красно-белым приезжало очень много легионеров. Но потом построили стадион и академию привели в порядок, тут надо сказать спасибо Леониду Федуну, - цитирует Чернышова Metaratings.ru.

Чернышов является воспитанником другого московского клуба, «Динамо», а за «Спартак» выступал не так и долго - лишь пару лет в первой половине 90-х годов прошлого столетия.