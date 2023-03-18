Тимур Сулейманов: «Очень рад продлению контракта»

Мы уже сообщали о том, что «Пари НН» объявил о продлении контракта с лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне - Тимуром Сулеймановым. Футболист, который забил уже восемь голов в текущем сезоне, прокомментировал свое соглашение с «Пари НН». По словам Сулейманова, «Пари НН» стал для него родным клубом, и он чувствует себя в нем как рыба в воде.

- Я очень рад продлить контракт с клубом, который стал мне уже родным. Благодарен генеральному директору Равилю Камильевичу Измайлову за то, что поддерживал даже в сложные для меня периоды и не переставал верить, - цитирует слова Сулейманова официальный сайт клуба.

В воскресенье «Пари НН» сразится дома с «Торпедо».