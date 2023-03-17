Генич предвкушает матч «Спартака» с «Оренбургом»

Очередной, двадцатый тур российского чемпионата начнется с матча между «Оренбургом» и «Спартаком», который с большим нетерпением ждет известный комментатор Константин Генич. Он предвкушает яркий матч, имя «Спартака» говорит само за себя, но и «Оренбург» в предыдущем туре забил четыре мяча «Сочи», напоминает Генич.

- Как правило, домашние матчи «Оренбурга» получаются яркими и результативными, он не отсиживается в обороне, лезет вперед, а «Спартаку» удобно играть против таких команд, - цитирует слова Генича «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что «Спартак» является основным преследователем питерского «Зенита» в чемпионате России.