Юран хочет пива на стадионах

Бывший футболист российской сборной, в недавнем прошлом наставник «Химок» Сергей Юран высказался за возврат продаж пива на стадионы, принимающие матчи российской Премьер-лиги. По его словам, в Европе с этим нет никаких проблем, при этом там, как известно, пиво продается в изобилии.

- Нужно возвращать пиво на стадионы в России. Я поиграл 10 лет в Европе: в Австрии, Англии, Германии, Португалии — даже намека на что-то плохое не было с пивом. На стадионах же не продают водку! - цитирует Юрана «РБ Спорт».

Напомним, что за рубежом Юран поиграл за такие клубы, как «Бенфика», «Порту», «Миллуол», «Фортуна», «Бохум» и «Штурм».