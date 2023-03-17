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Месси вернётся в «Барселону», Роналду обязали делать то, чего он никогда не делал, а Гвардиола подставил «Реал» - в главных слухах недели рубрика

17 Марта 2023 • 21:10 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, что сделало возвращение Лионеля Месси в «Барселону» реальным, какой необычный пункт прописан в контракте Криштиану Роналду с «Аль-Насром», и как Хосеп Гвардиола подставил «Реал». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси вернётся в «Барселону»

Слухов о будущем Лионеля Месси появляется всё больше. Есть информация, что возвращение звёздного аргентинца в «Барселону» стало реальным после телефонного разговора между Месси и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. Последний извинился за ситуацию, возникшую в 2021 году, когда «сине-гранатовые» не смогли сделать предложение Лео, и ему пришлось уйти. 35-летний футболист принял извинения и сообщил о готовности вернуться. Теперь «Барселона» готовит предложение для Месси.

В то же время на неделе появлялись сообщения о возможном переезде Месси в Саудовскую Аравию. Так, видеть топ-форварда в своих рядах хочет «Аль-Хиляль» - конкурент «Аль-Насра», где играет Криштиану Роналду. Слухи говорят о том, что сторона Месси затребовала у саудовского клуба 600 миллионов евро за контракт на два года.

Мбаппе может оказаться в АПЛ

Будущее Килиана Мбаппе тоже является обсуждаемой темой. Если верить слухам, уход форварда из «ПСЖ» ближайшим летом маловероятен. Мбаппе хочет продолжать играть на родине до домашней Олимпиады в 2024 году. Килиан рассчитывает выступить на олимпийском футбольном турнире и помочь сборной Франции завоевать золото. После этого нападающий будет открыт к вариантам за рубежом.

Главным претендентом на подписание Килиана Мбаппе по-прежнему считается «Реал». Впрочем, есть информация, что в гонке готов поучаствовать «Манчестер Юнайтед». Гранд Премьер-лиги готовит на трансфер Мбаппе 150 миллионов евро.

Роналду заставили делать то, чего он никогда не делал

На неделе в прессе появилась информация о необычном пункте, прописанном в контракте Криштиану Роналду с «Аль-Насром». Так, звёздный форвард обязан посещать Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии и участвовать в различных медийных активностях. Таких функций в контрактах Роналду прежде не прописывалось. Да и гонки в Саудовской Аравии Криштиану раньше не посещал.

«Реал» выбрал тренера на место Анчелотти

Поговаривают, что Карло Анчелотти покинет тренерское кресло в «Реале» по завершению нынешнего сезона. Судьба итальянца решена, и она якобы не зависит от результатов «сливочных».  Анчелотти, если верить слухам, уйдёт даже в том случае, если «Реал» снова завоюет трофей Лиги чемпионов.

Появилась информация о том, что в качестве главного кандидата на должность главного тренера «Реал» определил Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист сейчас как раз находится без работы, и предложение из Мадрида его точно заинтересует. В руководстве «сливочных» ценят испанский опыт Почеттино, а также его профессиональный уровень.

Гвардиола подставил «Реал»

«Реал» строил планы по подписанию Эрлинга Холанна в 2024 году. Впрочем, ситуация изменилась. По слухам, в контракте норвежского форварда было прописано, что если Хосеп Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити», то опция возможного выкупа Холанна за 200 миллионов евро активируется не в 2024, а в 2025 году. Таким образом, рассчитывать на трансфер Эрлинга «сливочным» в ближайшие годы сложно. Получается, Гвардиола вольно или невольно подставил «Реал».

Слухи собирал Александр Тихий.

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