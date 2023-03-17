​Худший показатель в истории: Россия опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

УЕФА исключил российские клубы из своих турниров, что, понятное дело, плохо отразилось на положении страны в таблице коэффициентов. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», Россия опустилась уже на 23-е место, что является худшим показателем страны в истории.

Если УЕФА вдруг примет решение о возвращении России в турниры под своей эгидой, то чемпиону РПЛ придётся начинать путь в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Серебряный и бронзовый призёры РПЛ при таком раскладе оказались бы во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает возможность перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.