​Кавазашвили рассказал, в чём «Спартак» превосходит «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили противопоставил московский клуб питерскому «Зениту». Ветеран «красно-белых» дал понять, что «Спартак» превосходит питерцев в плане привлечения своих воспитанников.

«Абаскаль делает ставку на своих, воспитанников клуба, и главное, команда играет. Все ребята показывают хороший футбол, это дорого стоит. В отличие от «Зенита» Абаскаль привлекает своих, а не Малкома, Клаудиньо, Барриоса. Убери их оттуда и всё - «Зенит» станет обычной командой», - сказал Кавазашвили, чьи слова приводит «РБ Спорт».

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Второй «Спартак» питерцы опережают на восемь зачётных баллов. Впереди - одиннадцать туров чемпионата.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.