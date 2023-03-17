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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Раскрыты детали разговора Абаскаля с судьями

17 Марта 2023 • 14:38 Комментировать

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провёл встречу с руководителем судейского комитета Российского футбольного союза Павлом Каманцевым, а также с арбитрами Виталием Мешковым и Сергеем Ивановым. О деталях разговора рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, разговор вовсе не был жёстким. Судьи поинтересовались у Абаскаля его видением по некоторым моментам. Рулевой «Спартака» сказал, что считает футбол контактным видом спорта, и для него моменты с Кристофером Мартинсом и Данилом Пруцевым (в первом случае ошибочно не назначили одиннадцатиметровый в пользу «Спартака», во втором случае – правильно назначили одиннадцатиметровый в ворота «Спартака») в матче с «Факелом» не являются наказуемыми.

Также стороны обсудили вопросы симуляций и затяжек времени. Судьи хотят сделать футбол в России более динамичным.

Кроме того, Абаскалю объяснили, как судьи двигаются на поле. Испанский специалист отмечал, что рефери иногда мешают футболистам делать пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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