Агент высказался о будущем нападающего «Ростова» Соу

Футбольный агент Луиджи Соррентино, который представляет интересы форварда Али Соу, поведал о дальнейших перспективах своего клиента. Полноценный контракт нападающего принадлежит «Ростову».

«Скорее всего, Соу вернется в «Ростов» летом. На данный момент его не планируют выкупать», - передает слова представителя 28-летнего футболиста Sport24.

В нынешнем сезоне нападающий выступает на правах аренды за турецкий «Анкарагюджю». Соу принял участие в 21 поединке и отметился семью забитыми мячами.

После 19 туров Премьер-лиги «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице.