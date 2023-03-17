Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «ЦСКА обыграет «Зенит»

17 Марта 2023 • 13:57 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА, а ныне тренер Александр Гришин поделился ожиданиями от центрального матча 20-го тура Премьер-лиги между «армейским» клубом и петербургским «Зенитом».

«Очень важно, как восстановятся команды. У обоих клубов недавно были игры на кубок. Поэтому, кто лучше восстановится, тот и будет лучше готов. Скорее всего, ЦСКА обыграет «Зенит», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 19 марта. Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

По итогам 19 туров Премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место, а «Зенит» уверенно лидирует.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Гришин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.03.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
3.35 3.80 2.09
Видео
18.03.23 в 14:15
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.60 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
14:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева предположил, почему футболист не был вызван в сборную России
14:05 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем нападающего «Ростова» Соу
13:57 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «ЦСКА обыграет «Зенит»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда Дивеев сможет играть полные матчи за ЦСКА
13:43 · Россия. Премьер-лига
Кечинов дал прогноз на матч «Спартака» в Оренбурге 1
13:41 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Чалова: «Нет ничего страшного в невызове Фёдора в сборную»
13:29 · Россия. Премьер-лига
​Семак сообщил, когда вернутся в строй Барриос и Сергеев
13:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил шансы «Локомотива» победить «Краснодар»
13:25 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, чем опасен ЦСКА
13:12 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Помазун - один из лучших вратарей РПЛ, он заслужил вызов в сборную»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Миранчука: «Алексей с огромным желанием приедет в сборную России»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если у тебя вся команда – легионеры, российские игроки, понятное дело, в сборную не пробьются» 1
12:28 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Игра Пруцева впечатляет, да и не только в этом году»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Тигрес» подтвердил, что мексиканцем интересовались в России
12:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов – о ближайших матчах сборной России: «Сейчас самое время проводить эксперименты»
Все новости
Рекомендуем