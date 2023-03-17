Гришин: «ЦСКА обыграет «Зенит»

Бывший футболист московского ЦСКА, а ныне тренер Александр Гришин поделился ожиданиями от центрального матча 20-го тура Премьер-лиги между «армейским» клубом и петербургским «Зенитом».

«Очень важно, как восстановятся команды. У обоих клубов недавно были игры на кубок. Поэтому, кто лучше восстановится, тот и будет лучше готов. Скорее всего, ЦСКА обыграет «Зенит», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 19 марта. Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

По итогам 19 туров Премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место, а «Зенит» уверенно лидирует.