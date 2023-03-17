Агент рассказал, когда Дивеев сможет играть полные матчи за ЦСКА

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника сборной России и московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении игрока.

«Мне трудно сказать, готов ли Дивеев отыграть 90 минут, думаю, он даже сам не знает этого. За счет матчей, тренировок будет набирать. Еще игра-две и он сможет участвовать по 90 минут», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний защитник принял участие в десяти поединках, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

По итогам 19 туров ЦСКА набрал 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.