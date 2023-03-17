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Кечинов дал прогноз на матч «Спартака» в Оренбурге

17 Марта 2023 • 13:43 Комментировать (1)

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Оренбургом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» выиграет в один мяч - например, 2:1. «Спартак» по составу, по игре, даже с учетом того, что «Оренбург» в порядке, превосходит эту команду. Поэтому я и верю в победу «красно-белых», - передает слова Кечинова издание «РБ Спорт».

Матч состоится в Оренбурге в субботу, 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

По итогам 19 туров «Спартак» занимает второе место в таблице, а «Оренбург» располагается на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Оренбург
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