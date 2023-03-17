Булыкин оценил шансы «Локомотива» победить «Краснодар»

Бывший нападающий сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» поделился ожиданиями от поединка 20-го тура Премьер-лиги между «железнодорожниками» и «Краснодаром».

«Мне кажется, что фаворита в этой игре точно нет. Команды равны, шансы 50 на 50. Посмотрим, как сложится все на самом деле. Думаю, выиграет тот, кто забьет первым», - высказался эксперт.

Матч «Локомотив» - «Краснодар» состоится завтра, 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 19 туров москвичи занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «быки» располагаются на седьмой строчке.