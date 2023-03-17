Президент «Урала»: «Помазун - один из лучших вратарей РПЛ, он заслужил вызов в сборную»

Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о попадании голкипера команды Ильи Помазуна в заявку сборной России на мартовский тренировочный сбор.

«Помазун сейчас - один из лучших вратарей Лиги, он заслужил вызов в сборную. Илья очень много работал, чтобы выйти на этот уровень. Эта поездка укрепит его уверенность в своих силах», - приводит слова руководителя издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что это дебютный вызов для 26-летнего вратаря в национальную команду.

23 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против Ирана, а 26 марта встретятся с Ираком.