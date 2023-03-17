Агент Миранчука: «Алексей с огромным желанием приедет в сборную России»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук с удовольствием приедет в расположение национальной сборной России. Об этом рассказал агент 27-летнего футболиста Вадим Шпинёв в разговоре со «Спорт-экспрессом».

«Алексей с позитивом и огромным желанием приедет в сборную России. Конечно, он соскучился. С радостью приедет в расположение национальной команды», - приводит слова Шпинёва источник.

В итоговую заявку сборной России включены 29 футболистов. Подопечные Валерия Карпина 23 марта встретятся с национальной командой Ирана на выезде, а 26 марта на «Газпром Арене» примут Ирак.