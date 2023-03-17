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Булыкин: «Если у тебя вся команда – легионеры, российские игроки, понятное дело, в сборную не пробьются»

17 Марта 2023 • 12:37 Комментировать (1)

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение главного тренера Валерия Карпина вызвать в команду 8 игроков московского «Спартака». Напомним, «красно-белые» сейчас идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Если у тебя вся команда – легионеры, то, понятное дело, российские игроки в сборную не пробьются», – заключил Булыкин в беседе с «Газета.Ру».

Дмитрий также добавил, что Карпин вызвал столько игроков «Спартака», так как московская команда в последнее время неплохо играет. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль не стесняется доверять молодым футболистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Дмитрий Булыкин
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