Агент игрока «Тигрес» подтвердил, что мексиканцем интересовались в России

Футбольный агент Аллан Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Тигрес» Раймундо Фульхенсио, подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны представителей российского чемпионата.

«Было несколько звонков из России с вопросами о Раймундо и состоянии его контракта, но официальных предложений пока нет», - приводит слова Гарсии издание Sport24.

Ранее сообщалось, что в подписании игрока заинтересован московский «Спартак».

В составе своего нынешнего клуба Фульхенсио провел 62 поединка, в которых записал на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.