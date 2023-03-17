Газзаев оценил выбор Карпина

Экс-рулевой сборной России и столичного ЦСКА Валерий Газзаев высказался о вызове 18-летнего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в ряды национальной команды страны. Сергей был включен в заявку из 29 игроков.

«Пиняев сам дает возможности для этого вызова. Он показывает своей игрой, что является перспективным футболистом. Вызваны сильнейшие игроки, много молодых. Это радует», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Тренировочный сбор сборной России стартует 19 марта. В этом месяце национальная команда проведет два товарищеских поединка. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном, а спустя несколько дней померяются силами с Ираком.