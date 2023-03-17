Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в минувшие вторник и среду.

- В принципе, все результаты оказались предсказуемые. Единственная интрига заключалась в исхода матча «Порту» – «Интер». Я, конечно, рад, что «Интер» прошёл дальше. Надеюсь, на жеребьёвке четвертьфинала выпадет пара «Милан» – «Интер». Ещё, конечно, надо отметить пять голов Холанна в одном матче. Он просто машина по забиванию голов. «Реал» одержал дежурную победу над «Ливерпулем». И, конечно, результаты «Наполи» впечатляют. Я думаю, Спаллетти провёл там колоссальную работу. Из всех тренеров, которые работали в России и на клубном уровне, и в сборной, я думаю, Спаллетти – самый сильный специалист.