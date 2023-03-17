В «Монако» ответили, отпустят ли Головина в сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил вызов в сборную России на мартовский тренировочный сбор, который стартует в ближайшие дни. Во французском клубе ответили, отпустят ли хавбека в расположение национальной команды.

«Отпустим ли мы Головина на мартовские сборы в Россию? Да. Александр может участвовать в матчах сборной», - заявил пресс-атташе монегасков Жюльен Кревелье в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

Напомним, что в окончательную заявку сборной России попали 29 футболистов. Первый товарищеский матч национальная команда проведет против Ирана 23 марта, а 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сыграет с Ираком.