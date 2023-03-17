В «Спартаке» отреагировали на новость о встрече с руководством судейского корпуса

Дмитрий Зеленов, который является главой пресс-службы московского «Спартака», отреагировал на новость о встрече между тренерским штабом команды и руководителями судейского корпуса.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. По поводу деталей этого диалога - пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», - приводить слова Зеленова издание «Чемпионат».

«Спартак» с 40 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов. В следующем поединке подопечные Гильемо Абаскаля встретятся на выезде с «Оренбургом».