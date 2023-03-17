«Спартак» провёл жёсткий разговор с руководством судейского корпуса

Как информирует телеграм-канал «Мутко против», в Москве прошла закрытая встреча тренерского штаба столичного «Спартака» с руководством судейского корпуса. Она была организована по инициативе «красно-белых».

Московский клуб на встрече представляли наставник команды Гильермо Абаскаль и его ассистенты. От судейского корпуса присутствовали глава комитета арбитров РФС Павел Каманцев и рефери Виталий Мешков.

Во время встречи стороны обсудили разные трактовки эпизодов и частые ошибки судей в матчах «Спартака». Источник подчеркнул, то разговор имел достаточно жесткий характер.

По итогам 19 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 40 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.