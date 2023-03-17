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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» провёл жёсткий разговор с руководством судейского корпуса

17 Марта 2023 • 11:54 Комментировать (3)

Как информирует телеграм-канал «Мутко против», в Москве прошла закрытая встреча тренерского штаба столичного «Спартака» с руководством судейского корпуса. Она была организована по инициативе «красно-белых».

Московский клуб на встрече представляли наставник команды Гильермо Абаскаль и его ассистенты. От судейского корпуса присутствовали глава комитета арбитров РФС Павел Каманцев и рефери Виталий Мешков.

Во время встречи стороны обсудили разные трактовки эпизодов и частые ошибки судей в матчах «Спартака». Источник подчеркнул, то разговор имел достаточно жесткий характер.

По итогам 19 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 40 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Каманцев Гильермо Абаскаль
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Комментарии (3)
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ингерман
17 Марта 2023 в 12:45
ай опяць хрюндилям недопракисшева гуляша в карыце наваляли.. кажный мацч им падсуживають а им усе мало.. давай больше.. щас поплачюца и увидем как судейки в форме шпортага на мачи будуц выхадить со слоганам - кто мы? мясо! А-ха-ха-ха! )))
TEREX
17 Марта 2023 в 12:44
ну фсё запугали фсех..)) типерь точна станут чимпиёнами свинарникаф..))
One Live
17 Марта 2023 в 12:24
Ну если в морду дали разок Каманцеву и тем более Мешку, то жестко, а так все это болтовня!
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