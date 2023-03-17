Пиняев отреагировал на вызов в сборную России

Хавбек столичного «Локомотива» Сергей Пиняев высказался насчет попадания в окончательный состав сборной России на тренировочный сбор, который состоится в марте.

«Безмерно счастлив любому вызову в сборную. Это показатель, что мы идём в нужном направлении. Буду доказывать в каждом матче, что достоин звания игрока сборной», - передает слова 18-летнего футболиста «Матч ТВ».

В финальную заявку сборной России включены 29 футболистов.

23 марта подопечные Валерия Карпина сыграют товарищескую встречу против Ирана на выезде, а спустя несколько дней проведут контрольный поединок с Ираком на стадионе в Санкт-Петербурге.