Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России. В том числе он критично высказался по поводу неназначенного пенальти в ворота питерцев во втором тайме за фол на Тюкавине.

- Что положительного в вылете «Зенита»? Его гегемония в российском футболе неоднозначна, несмотря на результаты последних нескольких лет. С «Зенитом» можно играть, и его можно обыгрывать. А из отрицательного – то, что «Зенит» сейчас сосредоточится на чемпионате России. Команда будет выступать в недельном режиме, футболисты будут спокойно восстанавливаться и получать полноценное восстановление. Соответственно, «Зенит» вряд ли растеряет своё преимущество в чемпионате. Поэтому не приходится надеяться, что в борьбе за первое место возродится хоть какая-то интрига.

Что касается «Динамо», то оно, конечно, заслуживает уважения, особенно за то, как команда играла в последние 10-15 минут на выезде против чемпиона страны при его болельщиках. «Динамо» не отстаивало ничью, не надеялось на серию пенальти, а шло вперёд атаковать и больше хотело выиграть, чем «Зенит». За смелость динамовцев Всевышний вознаградил их победой по пенальти. Несмотря на то что судья в одном из моментов, я считаю, допустил грубейшую ошибку. Даже после того как он посмотрел ВАР, он не поставил пенальти из-фа фола против Тюкавина в штрафной площади «Зенита». Иногда у меня складывается впечатление, что российские судьи специально дискредитируют этот ВАР, чтобы его отменили и чтобы арбитры сами принимали решения на поле.