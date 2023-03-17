Кухарчук ответил Быстрову на поздравления «Торпедо» с вылетом

Хавбек московского «Торпедо» Илья Кухарчук в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» прокомментировал слова экс-футболиста сборной России и «Спартака» Владимира Быстрова, иронично поздравившего «автозаводцев» с вылетом в Первую лигу.

«Это мы еще посмотрим!» - ответил полузащитник московского клуба.

В последнем поединке «Торпедо» потерпело минимальное поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 0:1. После 19 проведенных туров москвичи набрали всего семь баллов и замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги. От зоны переходных матчей «автозаводцев» отделяют семь очков.