Уткин - о паспорте болельщика: «Это IDотизм»

Известный журналист и блогер Василий Уткин подчеркнул разницу между посещаемостью на матчах Кубка России и Премьер-лиги, где используется система Fan ID.

«Кубок России, на который пускают без IDотизма, реально становится главным соревнованием в стране. И именно потому, что там публика, там болеют. Там шум. Так и должно быть», - гласит сообщение Василия с телеграм-канале.

Напомним, что для посещения матчей Российской премьер-лиги фанатам нужно иметь при себе паспорт болельщика. В противном случае вход на стадион будет закрыт. Большая часть болельщиков объявила бойкот нововведению.