Чалов - о Fan ID: «Домой по паспорту не ходят»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своем отношении к паспорту болельщика (Fan ID).

«На матче ЦСКА - «Крылья» было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» - 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Домой по паспорту не ходят», - передает слова нападающего «армейцев» издание «Чемпионат».

Напомним, что паспорт болельщика начали оформлять с лета прошлого года. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.