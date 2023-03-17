«Спартак» определился с трансферной целью

Московский «Спартак» нашел нового полузащитника. Как сообщает инсайдер Кери Руис посредством своих социальных сетей, в поле зрения «красно-белых» попал хавбек мексиканского «Тигрес» Раймундо Фульгенсио.

По данным источника, руководство «красно-белых» готово выложить за трансфер 23-летнего футболиста порядка трех миллионов евро. Самому игроку «Спартак» планирует платить 500 тысяч евро в год.

Раймундо защищает цвета своего нынешнего клуба с 2020 года. С того момента полузащитник принял участие в 62 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.

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