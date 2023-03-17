Камоцци: «Спартаку» нужно выйти из образа жертвы»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, призвал представителей «красно-белых» прекратить говорить о судействе.

«Нужно выйти из образа жертвы. «Спартак» должен быть сильнее всех и каждого. Хватит говорить об арбитрах. Если вы сильны, то выигрываете с рефери или без него», - передает слова Камоцци издание Metaratings.ru.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 40 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов.

В следующем матче «красно-белые» на выезде сыграют против «Оренбурга».