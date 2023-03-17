Прудников не считает, что «Спартак» переживает спад

Бывший нападающий московского «Спартака», выступавший также за «Оренбург» Александр Прудников поделился своим мнением о предстоящем сражении вышеупомянутых клубов в рамках двадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги. Прудников считает пустыми разговоры о том, что «Спартак» переживает спад.

- Возможно, что‑то и есть, но у «Спартака» большая скамейка, хорошие футболисты. Поэтому говорить о том, что у команды спад, не стал бы. У них же не 12 футболистов, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московский клуб занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата.