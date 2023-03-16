Кечинов: «Без евротурниров трудно оценивать уровень российских футболистов»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что в силу неучастия российских клубов и футболистов в европейских турнирах ему трудно оценивать действующий ныне уровень отечественного футбола и его представителей. При этом он не уверен в том, что среди игроков, в частности, московского «Спартака» есть игроки, достойные выступления в пятерке лучших чемпионатов Европы.

- Даже не знаю, кто из нынешнего «Спартака» мог бы заиграть в Европе. Сейчас вообще не ясно, с чем сравнивать. Если бы мы участвовали в международных соревнованиях, то можно было бы о чем-то говорить, - цитирует Кечинова Legalbet.

Кечинов выступал за московский «Спартак» с 1993 по 2000 год.