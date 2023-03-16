Шикунов верит в то, что «Ростов» войдёт в тройку призёров РПЛ

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов уверен в том, что команда Валерия Карпина в текущем сезоне сможет войти в тройку призеров по итогам российского чемпионата. К такому выводу он пришел после того, как «Ростов» справился с «Пари НН» и вышел в полуфинал «Пути регионов» Фонбет Кубка России, жеребьевка которого состоится уже завтра, в пятницу, 17 марта.

- На что «Ростов» будет делать ставку в сезоне? Не могу точно сказать. В кубке будут проблемы. Там остались ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» хочет взять трофей на столетие. В чемпионате, я думаю, за третье место «Ростов» может зацепиться, - цитирует Шикунова «Спорт-Экспресс».

Лучшим результатом «Ростова» является второе место в 2016 году.