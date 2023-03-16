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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Татьяна Тарасова: «Пусть Fan ID остаётся только в футболе»

16 Марта 2023 • 22:22 Комментировать

Татьяна Тарасова, в прошлом заслуженный тренер СССР, считает неуместной идею введения Fan ID в «ее спорте» - фигурном катании. Она считает, что это слишком сложный подход для такого вида спорта, и в этом случае достаточно обойтись билетом. Fan ID вызывает много критики в Российской Федерации, из-за него падает посещаемость - недавно, напомним, матч РПЛ посетили лишь... 207 человек.

- Fan ID для фигурного катания? Зачем? Что за бред. Нет, для фигурного катания нужно купить только билет и все. Зачем усложнять? Пусть это останется только в футболе, - цитирует Тарасову Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Татьяна Тарасова fan id
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