Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуймович: «Система Fan ID в России не нужна»

16 Марта 2023 • 19:33 Комментировать

Бывший футболист столичного «Динамо» Томислав Дуймович высказался о введении системы Fan ID на матчах Российской премьер-лиги.

«Думаю, система Fan ID в России не нужна. Показатель — резкое сокращение количества болельщиков и пустые трибуны. Не буду говорить, правильная эта система или нет, но если народ не хочет из-за нее ходить на футбол, то надо его слушать», — заявил хорват в интервью изданию Sport24

По его мнению, подобная система имеет смысл при проведении таких турниров, как чемпионат мира. Дуймович также считает, что в нынешнем мире недобросовестный болельщик будет выявлен и без паспортов болельщика.

Напомним, что система Fan ID действует на всех матчах Российской премьер-лиги с начала 2023 года. Эта мера привела к падению посещаемости на играх чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Томислав Дуймович fan id
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
20:32 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ростова» Мухин назвал причины успешной игры «жёлто-синих»
20:32 · Кубок России
Горлов пожаловался на кадры: «Все, кто были на поле, они доступны были только»
20:28 · Кубок России
Известны все участники полуфиналов в Пути регионов Кубка России
20:27 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Вылет из Кубка России прилично ударил по самолюбию игроков «Зенита»
20:22 · Кубок России
Карпин: «У меня больше эмоций забирают другие люди, люди в чёрном»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Пари НН» Сулейманова прокомментировал ситуацию с продлением контракта
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» Горлова потерпел три поражения кряду
20:13 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Пари НН» Баньяк выбыл на четыре месяца
20:13 · Кубок России
Тугарев: «Пару матчей не играл в начале сезона и вернулся с голом»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Мишкич: «Ганчаренко внёс огромный вклад в наши результаты»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Тавареш ещё не полностью адаптировался к «Спартаку»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Дуймович: «Система Fan ID в России не нужна»
19:33 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» провёл тренировку на искусственном газоне
19:20 · Россия. Премьер-лига
Колыванов полагает, что «Динамо» и «Урал» сойдутся на ничьей
19:08 · Россия. Первая лига
Генеральный директор «Шинника» поддержал возвращение системы «весна-осень»
Все новости
Рекомендуем