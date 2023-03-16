Дуймович: «Система Fan ID в России не нужна»

Бывший футболист столичного «Динамо» Томислав Дуймович высказался о введении системы Fan ID на матчах Российской премьер-лиги.

«Думаю, система Fan ID в России не нужна. Показатель — резкое сокращение количества болельщиков и пустые трибуны. Не буду говорить, правильная эта система или нет, но если народ не хочет из-за нее ходить на футбол, то надо его слушать», — заявил хорват в интервью изданию Sport24.

По его мнению, подобная система имеет смысл при проведении таких турниров, как чемпионат мира. Дуймович также считает, что в нынешнем мире недобросовестный болельщик будет выявлен и без паспортов болельщика.

Напомним, что система Fan ID действует на всех матчах Российской премьер-лиги с начала 2023 года. Эта мера привела к падению посещаемости на играх чемпионата.