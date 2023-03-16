​Мостовой назвал главную проблему российских судей

Судейство остаётся обсуждаемой темой в российском футболе. Сезон в России возобновился недавно, а арбитры уже допустили целый ряд грубых ошибок. Известный в прошлом футболист Александр Мостовой назвал главную, на его взгляд, проблему российских судей.

«Их основная проблема, что никто из них не играл в футбол никогда. Поэтому они не могут правильно разобраться в эпизоде. Они судят по своим книжкам, по шаблонам. А про игровые нюансы они не знают», - высказался Мостовой, чьи слова приводит «RT на русском».

Мостовой предлагает внедрить в судейский комитет нескольких бывших футболистов. По мнению экс-футболиста, в таком случае число судейских ошибок может сократиться.