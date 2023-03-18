Молодёжь «Спартака» сможет повторить успех тридцатилетней давности

В 1996 год московский «Спартак» входил в статусе трёхкратного чемпиона России. Однако сезоном ранее «красно-белые» хоть и сотворили недосягаемый для других отечественных клубов рекорд в Лиге чемпионов, добыв победы в шести матчах группового турнира, но по итогам сезона в чемпионате России оказались лишь третьими. Новый сезон 1996 года «Спартак» начинал без своего главного тренера Олега Романцева, который сосредоточился на сборной России, но оставался президентом клуба. Однако тренерские бразды были переданы Георгию Ярцеву, у которого не было опыта самостоятельной работы на такой должности.

Пионеротряд

Именно такое прозвище получил ярцевский «Спартак» 27-летней давности. Филимонов, Ананко, Евсеев, Липко, Кечинов, Ширко вписались в стартовый состав клуба, но каждому из них было меньше 23 лет… Безродному, которому прочили невероятное будущее, и вовсе 17. Титов начинал сезон 19-летним! Тихонову 25, и он уже опытный мастер по меркам того «Спартака», имеющий титулы чемпиона России и почти полсотни матчей за основу «красно-белых». Казалось, ещё вчера рядом были Онопко, Черчесов, Юран, Кульков, но они, громко заявив о себе в прошлом евросезоне, уехали в Европу зарабатывать деньги.Шмаров, едва начав сезон, также последовал за представленными одноклубниками за границу. Из опытных – только Горлукович, который в прошлом сезоне неудачно сыграл за «Спартак-Аланию» из Владикавказа. Но Ярцев был твёрдо уверен в том, что олимпийский чемпион 1980 года не даст расслабиться юному поколению. В итоге «Дед» не только здорово сыграл в обороне, но и справился с ролью наставника будущих звёзд российского футбола.

Мостик через время

Двадцатилетним парнем входил в сезон и Алексей Мелёшин. Для него, как и для большинства одноклубников, победа в сезоне-1996 стала первой в карьере. И не последней. Жизнь подарила Алексею и личное счастье. Двое его сыновей в итоге стали футболистами, а младший Павел в августе прошлого года забил свой первый мяч за «красно-белых» в рамках Кубка России. Осенью Мелёшин-младший впервые отличился в рамках РПЛ, огорчив «Химки». Сегодня Павел – игрок ротации, как и его отец за год до успеха 1996-го. О такой связи поколений и говорил часто Николай Петрович Старостин. Символ «Спартака» ушёл из жизни в феврале 1996-го, но наверняка счастливо улыбается сверху за передачу «красно-белых» ценностей.

Молодёжь сегодня

С учётом расформирования второй команды «красно-белых» до начала текущего сезона, пробиться в главную команду стало, с одной стороны, труднее, а с другой – самые талантливые получают шанс здесь и сейчас. Маслов, Умяров, Игнатов, Пруцев, Литвинов, Хлусевич, Денисов – всем им нет и 23. Мелёшину иЗорину – 19! В роли «деда» почти 30-летний Джикия. И на счастье «красно-белых» сегодня у них есть ещё весьма достойные легионеры, что в 1996-м было редкостью (Робсон придёт в «Спартак» только через год), а значит, представленным юношам есть с кем конкурировать и развиваться.

Повторят ли успех?

В 1996-м «Спартак» впервые и в последний раз в «девяностых» входил в сезон не в роли лидера и начал его с поражения от «Балтики» в Калининграде. Текущий сезон «красно-белые» начали с ничейного исхода с «Ахматом» в Грозном. Следом были четыре победы – что в этот раз, что 27 лет назад. И дальше результаты немного сходятся: москвичи теряли очки через тур. Только разница в том, что в текущем сезоне «Спартак» проиграл, а в 1996-м сыграл вничью. Для завоевания чемпионского титула 27 лет назад подопечным Ярцева было необходимо выиграть в Санкт-Петербурге. Помощь голкипера «Зенита» Березовского позволила состояться «золотому матчу» против «Алании». Есть вероятность, что и майская встреча этого сезона с питерским клубом может стать ключевой для подопечных Гильермо Абаскаля. Только вряд ли стоит ждать «золотого матча», слишком много дополнительных показателей сегодня в регламенте.

История развивается по спирали. Иногда она выдаёт странные повороты. Вдруг они удивят нас и в этот раз?

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Константин Лицин