​Губерниев: «Если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Заремы Салиховой. Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна предлагает клубам бунтовать из-за плохого качества судейства.

«Я не думаю, что так далеко зайдёт. В целом она, конечно, права - проблема судейства стоит очень остро. Но мы же прекрасно понимаем, что если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи? Это же взаимосвязанные процессы», - высказался Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Несмотря на внедрение системы ВАР, в российском футболе регулярно возникают судейские скандалы. Так, например, арбитр Евгений Кукуляк допустил ошибку в кубковом матче между «Зенитом» и «Динамо», не назначив пенальти в пользу москвичей. Прежде чем вернуться к работе на топ-уровне, Кукуляк поработает на играх Первой лиги.