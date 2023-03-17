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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кто или что остановит «Зенит»

17 Марта 2023 • 07:55 Комментировать (1)

В минувшее воскресенье на своём 65-тысячнике, «Газпром Арене», в целом в успешно складывающемся для себя поединке против явного аутсайдера ФК «Химки» победитель последних четырёх чемпионатов России сумел «дожать» противника буквально «на флажке». По ходу встречи, а точнее, в середине второго тайма, «Зенит» уверенно контролировал ход игры, и уже ничто не предвещало «валидольной» концовки. Похоже, что очередной чемпионский титул питерская команда завоюет с лёгкостью, или же кто-то или что-то сможет в этом «Зениту» помешать?

Отсутствие лидеров

С первых минут в противостоянии с «Химками» был заметен Кассьерра. Но роль лидера в последних матчах (не связано ли это с получением российского гражданства и дополнительными позитивными эмоциями по этому поводу?) взял на себя Малком. Он буквально блистал: гол-шедевр со штрафного в прошлом туре в ворота «Пари НН», дубль в прошлой игре и дубль в матче с «Химками». Малком буквально влюбил в себя искушённую питерскую публику. Семак предоставил ему безграничную свободу передвижения по полю и неудивительно, ведь бразилец находится в феноменальной форме. Вероятно, неучастие звёзд питерского клуба в оставшихся матчах может немного «раскачать» лодку лидера. Но глубина скамейки запасных питерского клуба не вызывает сомнений, да и поводов для пропуска матчей лидерами «Зенита» тоже нет.   

Соперники? Нет, сам «Зенит»

Сегодня, как показывает жизнь, остановить и (или) отложить дату очередного пятого чемпионства может... разве что сам «Зенит». У ЦСКА в ближайшее воскресенье есть шанс внести интригу и отобрать очки у «Зенита» – снег и холодная погода им в помощь, да и питерские бразильцы привыкли к теплу. Но вот статистика – против. Последние восемь встреч (одна в рамках кубка «Матч Премьер») завершались викториями команды Семака. Причём три из них с разницей в два и более мяча. При нынешнем наставнике «Зенита» армейцы лишь однажды, 2 ноября 2019, отбирали у его команды очки. Ближайшие преследователи «Спартак» и «Ростов» после паузы вместо прогнозируемых 100 % результатов в домашних играх лишь однажды «на флажке» вытягивали победы над «Факелом» и «Пари НН». 

Судьи

С чего бы им начать ошибаться в пользу соперников питерцев? Клуб-олигарх, и не только по российским меркам, напротив, притягивает к себе всё живое. На этом фоне назначение пенальти в их ворота за несколько минут до финального свистка в последней игре с «Химками», при минимальном счёте, сродни подвигу. Впору вешать памятную табличку на доме, где родился арбитр – дебютант РПЛ Артур Фёдоров.

Отсутствие болельщиков

Почти шестимиллионный Питер после отнятого в прошлом мае финала Лиги чемпионов спит и видит очередное шоу на крыше автобуса с чемпионским кубком по Невскому. Тем более что о болельщиках не забывают. На первой домашней игре каждый посетитель «Газпром Арены» получил бесплатный шарф и питание. Более того, каждый имел шанс выиграть настоящий автомобиль – его разыграли после встречи с «Химками». На фоне пустующих трибун на российских стадионах в признанных футбольных центрах Ростове-на-Дону, Москве (суммарно зрительская аудитория на играх «Спартак» – «Урал» и «Динамо» – «Крылья Советов» уступила четвертьфиналу хоккейного зрелища КХЛ практически «за стенкой», тут же на «ВТБ Арена», «Динамо» – «Торпедо»), здесь, в Санкт-Петербурге, всё делают для того, чтобы скрасить сложности оформления паспорта болельщика. А это значит, что и обратная отдача будет с большей энергией.

Похоже, что помешать «Зениту» здесь и сейчас завоевать чемпионский титул не может ничто и никто. И в ближайшем будущем вряд ли что-то извне повлияет на питерские титулы. Если только внутри механизма не нарушатся связи…

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  Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Малком Филипе
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