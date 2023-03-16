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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Я уже давно говорю, что VAR не нужен футболу»

16 Марта 2023 • 17:41 Комментировать

Бывший игрок российской национальной команды Андрей Канчельскис высказался о важности системы VAR в мировом футболе.

«Я уже давно говорю, что VAR не нужен футболу. Он нужен только при определении пенальти. VAR делает столько безобразных ошибок, после которых судьи на поле боятся принимать самостоятельное решение», — заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в последнее время на матчах Премьер-лиги и Кубка России судьи стали допускать гораздо больше ошибок, что привело к отстранениям некоторых арбитров.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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