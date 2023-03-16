​Уткин жёстко высказался о судье на матче «Зенит» - «Динамо»

Известный журналист Василий Уткин в жёсткой форме высказался о работе арбитра Евгения Кукуляка на кубковом матче между «Зенитом» и «Динамо».

Напомним, что по ходу встречи Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита», что в РФС уже успели оценить как ошибку.

«Есть такое выражение - усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но… По итогам матча «Зенит» - «Динамо» в Фонбет Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Отметим, что «Динамо» смогло обыграть «Зенит» на выезде в серии послематчевых пенальти. Именно московская команда продолжила путь в турнире.

​Арбитр, допустивший ошибку в пользу «Зенита», будет работать в Первой лиге