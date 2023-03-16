​«Зенит» выиграл в ФИФА «дело Васютина» и должен получить деньги от «Юргордена»

Стали известны результаты разбирательства между «Зенитом» и «Юргорденом» по делу Александра Васютина. Питерский клуб обращался в ФИФА по причине того, что шведский клуб не заплатил за аренду игрока в сезоне 2021/2022 около 500 тысяч евро.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ФИФА обязала «Юргорден» погасить задолженность перед «Зенитом» в течение 45 дней. Если шведский клуб не рассчитается в указанный период времени, что ему могут запретить осуществлять трансферы на два окна.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Александр Васютин провёл за «Зенит» четыре матча, в которых пропустил пять голов.