​Салихова: «Наказывать надо и тех, кто судей готовит»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на ситуацию с арбитром Евгением Кукуляком. После плохой работы на кубковом матче «Зенит» - «Динамо» этот рефери для начала поработает в Первой лиге. Назначения в РПЛ какое-то время Кукуляк получать не будет.

«Наказывать надо в том числе и тех, кто судей готовит, как им объясняют и трактуют эпизоды. Судья на поле - это последний винтик в системе. Весь механизм работает неправильно. Я не понимаю, что делается для того, чтобы исправить ситуацию», - сказала Салихова, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита». Перед игрой этот арбитр сказал, что его бригада сделает всё, чтобы матч получился интересным.

Добавим, что «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти.