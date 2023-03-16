​«Динамо» рассказало о травме Шунина – он не поможет сборной России

Голкипер «Динамо» Антон Шунин не сможет поучаствовать в мартовских матчах национальной сборной России. Причина – полученная футболистом травма. Как сообщает пресс-служба московского клуба, 36-летний Шунин повредил подлопаточную мышцу. Произошло это на одной из последних тренировок перед кубковым матчем против «Зенита».

В сезоне 2022/2023 Антон Шунин провёл за «Динамо» 19 матчей, в которых пропустил 24 гола.

Напомним, что в марте сборная России должна провести товарищеские игры против Ирана (в Тегеране 23 числа) и Ирака (в Санкт-Петербурге 26 числа).

Добавим, что «Динамо» прошло «Зенит» в Кубке России по пенальти.