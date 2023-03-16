​Агент Шиманьски высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»

Агент Мариуш Пекарски, который работает с полузащитником Себастианом Шиманьски, высказался о будущем польского игрока.

Напомним, что в настоящий момент Себастиан Шиманьски выступает за «Фейеноорд» в аренде. Права на 23-летнего хавбека принадлежат московскому «Динамо».

«Ещё рано говорить о том, вернётся Себастьян или нет. Никакого решения пока не принято», - высказался Пекарски, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Динамо» Себастиан Шиманьски провёл 86 матчей, в которых забил восемь голов. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 14 миллионов евро.